Trabzonspor'da Bruno Peres kırmızı kart cezalısı olduğu için bugünkü Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Fotomaç'ın haberine göre; Brezilyalı sağ bekin yerine sezonun jokeri Dorukhan Toköz'ün çekilmesi bekleniyor. Ayrıca Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde Alanyaspor deplasmanını kaçıracaklar. Abdullah Avcı, sınırındaki oyuncularına uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı "Pozisyon gereği karta bir şey demem ama hakemle veya rakiple tartışarak bizi bir sonraki maçta yalnız bırakmayın" dedi.