Trabzonspor'a Marek Hamsik müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavililerin, yıldız oyuncusu Marek Hamsik ise uzun bir aradan sonra bu müsabaka öncesi takımla birlikte çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 19:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 19:14