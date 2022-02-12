Trabzonspor'a Marek Hamsik müjdesi!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavililerin, yıldız oyuncusu Marek Hamsik ise uzun bir aradan sonra bu müsabaka öncesi takımla birlikte çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 19:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 19:14
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma da bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımda ayrı kalan Marek Hamsik, uzun bir aradan sonda Konyaspor maçı öncesi ilk kez takımla çalıştı. Bu oyuncunun karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğine teknik direktör Abdullah Avcı'nın son değerlendirmeden sonra karar vereceği öğrenildi.