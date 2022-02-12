Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans sonrası Fenerbahçe'nin radarına giren ve geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli ekibe transfer olan Jose Sosa için yeni gelişmeler yaşanıyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa Fırtına'ya dönmek istiyor
Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Jose Sosa ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'dan sarı lacivertlilerin yolunu tutan Arjantinli oyuncunun, bordo mavililere yeniden dönmek istediği ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki Arjantinli, yıllık 1.5 milyon Euro kazanırken, Sarı-Lacivertli forma ile Trabzonspor günlerinin çok uzağında kaldı.
Fenerbahçe ile bu sezon 21 karşılaşmada görev alan Sosa yalnızca 2 asist katkısında bulundu. Toplamda 57 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta saha 4 gol atarken 5 asist yaptı.