TRABZONSPOR HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa Fırtına'ya dönmek istiyor

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Jose Sosa ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'dan sarı lacivertlilerin yolunu tutan Arjantinli oyuncunun, bordo mavililere yeniden dönmek istediği ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 11:24