Ligde açık ara zirvede yer alan ve emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Karadeniz devinde bir iyi haber de taraftarın sevgilisi Nwakaeme'den geldi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi!
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anthony Nwakaeme'de mutlu sona ulaşıldı. 32 yaşındaki oyuncuyla bir süredir mukavele yenileme görüşmeleri sürerken, deneyimli yıldız kalmaya 'Evet' dedi. İşte Nijeryalı yıldızın alacağı rakam ve sözleşme süresi... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 06:40
Bu devre arasının transfer şampiyonu Trabzonspor, uzun süredir takımın en önemli yıldızı olan futbol sihirbazının sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyordu.
Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına'dan hali hazırda yıllık 1.5 milyon euro kazanan Nwakeme, bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon euro seviyesine yaklaşan bir ücrete 'Tamam' dedi.