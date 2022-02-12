10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, önemli işlere imza attı. TFF Süper Kupa Finali'nde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, kulüp düzeyindeki 16 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını kaldıran başarılı hoca, bu sezon da şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyor. Ayrıca Fırtına ile çıktığı 63 maçta 2.13'lük puan ortalaması ile de istatistikleri parçaladı.