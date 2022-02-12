Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor yarın saat 19.00'da Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkı 9 olan bordomavililer 57 puanla liderlik koltuğunda.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın bileği bükülmüyor! Konyaspor karşısında...
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, yeşil-beyazlılara karşı şu ana kadar yönettiği takımlarda 20 maça çıktı ve yalnızca 1 kez kaybetti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Büyük bir taktik savaşa sahne olması beklenen müsabakada oyuncu performanslarının yanı sıra teknik direktör tercihleri de ön plana çıkacak. Karadeniz devinin en büyük kozlarından biri Abdullah Avcı olacak. Avcı, teknik adamlık kariyerinde Konyaspor'a karşı sadece bir maçta mağlubiyet yaşadı.
TEK YENİLGİ 2007 SENESİNDE
Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor'a 7 Ekim 2007'de rakip olduğu ilk maçı kaybetmişti. Söz konusu maçın ardından Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında çıktığı maçlarda ise rakibine yenilmedi.