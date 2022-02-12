Aslında 14 ayda alacağın stopere vereceğin para yani. O gözle bakıldığı zaman zarar oluyor. Bize 2 oyuncu önerdiler. Abdülkadir Parmak ile Yusuf Sarı. İyi oyuncular. İşimize de yarardı. Onları verelim üzerine de 750 bin Euro verelim dediler. Bakıyorsun ikisine 1 senede ödeyeceğimiz para 17 milyon. Zaten alacağın 750 bin Euro 11-12 milyon yapıyor. Siirtli'ye sormuşlar. 2 kere 2 kaç eder diye. Alacak mısın satacak mısın demiş. Matematiği biliyoruz yani. olmadı.