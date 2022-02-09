Toplamda 42 kez fileleri sarsarak en skorer iki takımdan biri olan Trabzonspor'u yabancıları Fırtına’yı şampiyonluğa götürüyor. Bordo mavililerin yıldızları rakamda Galatasaray ve Beşiktaş'ı da geride bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde tarihi bir farkla şampiyonluğa koşan, rekorları kırarak yoluna devam eten Trabzonspor'u, yabancı futbolcuları sırtlıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Karadeniz devi, yabancılardan verim aldığı en iyi sezonu yaşıyor. Süper Lig'de 42 gole ulaşan ve Aytemiz Alanyaspor ile en skorer takım olan bordomavililerde 36 gol yabancı oyunculardan geldi. Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Hamsik, Gervinho ve Djaniny toplam 36 gole imza atarak muhteşem bir performans sergiledi. Yabancılar, göz kamaştırıcı performansları ile zirveyi uzun zamandır bordo-mavi renkte tutuyor.



G.SARAY VE BEŞIKTAŞ'I GEÇTILER

Takımın gol yollarındaki etkili isimleri Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Visca, Djaniny, Hamsik ve sözleşmesi dondurulan Gervinho 36 kez fileleri sarsarak Süper Lig'de mücadele eden 16 takımdan daha fazla gol attılar. Ligdeki takımların gol sayıları: Alanya 42, A. Demir 38, F.Bahçe 36, Beşiktaş 35, Hatay 35, Konya 35, Kayseri 35, Gaziantep FK 32, Başakşehir 32, Sivas 31, Karagümrük 30, Kasımpaşa 30, G.Saray 29, Göztepe 28, Altay 26, Antalya 23, Rize 22, Giresun 22, Malatya 18.