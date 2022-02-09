Trabzonspor, karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak

Trabzonspor, karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geleceği karşılaşma öncesi karaborsa bilet satışlarının önğne geçmek için bu işlemleri yapanlara suç duyurusunda bulunacak.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 15:52