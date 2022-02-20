Alanyaspor Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Henüz bir şey kazanmadık!

sSpor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu ve sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Henüz bir şey kazanmadık, bir maç kazandık." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'u deplasmanda 4-0'la geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyetin ardından konuştu.

İşte Avcı'nın o sözleri:

Rakibi merkeze yönlendirerek bir tuzak kurduk. Buradan goller bulmamız da bizi mutlu etti.

Bu maç özelinde her detayı çalıştık. Rakibimizin ne yapacağını da biliyorduk. Savunma ve hücumu ayrı ayrı çalışmıştık. Harika bir sonuç fakat çalıştığımız şeylerin meyvesini almak bizi ayrıca sevindirdi. Pırıl pırıl bir ışık var, bu hala devam ediyor. Henüz bir şey kazanmadık, bir maç kazandık.

Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Cuma günü Kayserispor maçımız var. Taraftarımız bizi hiçbir zaman kırmadı. Cuma günü herkesi bekliyoruz.