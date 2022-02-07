Trabzonspor Emrehan Gedikli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililer bir süredir görüşme halinde olduğu Emrehan Gedikli'yi renklerine bağladı. İşte Emrehan'ın sözleşme detayları... (TS spor haberleri)
Devre arası transfer döneminin şampiyonu olan Trabzonspor bir yandan liderliğini pekiştirirken diğer taraftan geleceğin kadrosunu kurmayı da sürdürüyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre bordo-mavililer, Altınordu ve Bursaspor'dan aldığı gençlere bir yenisini daha ekledi. Leverkusen'den Emrehan Gedikli'yi renklerine bağladı. Fırtına böylece devre arasında 9. transferini gerçekleştirdi. 18 yaşındaki golcü için Alman ekibine 700 bin euro bonservis ödendi. Trabzonspor ara transfer dönemindeki 9. Transferini Bayer Leverkusen forması giyen Emrehan Gedikli'yi kadrosuna katarak yaptı. 4.5 yıllık imza atacak.