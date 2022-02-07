Trabzonspor Emrehan Gedikli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı!

Trabzonspor Emrehan Gedikli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililer bir süredir görüşme halinde olduğu Emrehan Gedikli'yi renklerine bağladı. İşte Emrehan'ın sözleşme detayları... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 06:40