Trabzonspor'da Visca resitali! Gollerinin yanı sıra...
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Edin Visca performansıyla göz dolduruyor. Boşnak yıldız attığı goller dışında takım savunmasındaki performansıyla adeta bordo-mavililerin vazgeçilmezi oldu. (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 06:40
SAVUNMA DA YAPIYOR
Edin Visca, Başakşehir ile yaşadığı şampiyonluktan sonra Türkiye kariyerine bir büyük zafer daha eklemek istiyor. Bunun için Trabzonspor formasıyla elinden gelenin fazlasını yapıyor. Golleri ve asistleriyle tanınan 31 yaşındaki yıldız Kasımpaşa karşılaşmasında rakipleriyle girdiği 12 ikili mücadelenin 9'unu kazanmayı başarda. 5 top çalarak takımın bu kategorideki en yüksek sayısına ulaşan ismi de oldu. Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı da tecrübeli futbolcunun takıma ve şehre kısa sürede alışmasından dolayı mutlu.