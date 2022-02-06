Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki gurup halinde çalıştı.
Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışması yaptı.
Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarımız başladı 💪— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 6, 2022
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