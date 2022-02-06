Son dakika transfer haberleri: Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması giyen ve sezon başında Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban'ın Konyaspor'a transfer olacağı iddia edilmişti. Nijeryalı futbolcunun, Konya ekibinin teklifini reddettiği öğrenildi.

Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda en ciddi rakibi olan İttifak Holding Konyaspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlıların istediği Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban, Konyaspor'a transfer teklifiyle ilgili kararını bildirdi.

61 Saat'in haberine göre; İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor, Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakmadığını Konyaspor'a bildirdi.

Transferde bir son dakika gelişmesi yaşanmaması durumunda Konyaspor için Ekuban transferi defteri kapandı.