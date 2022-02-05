Trabzonspor Kasımpaşa maçı sonrası Abdullah Avcı'dan galibiyet sözleri!

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Doğru savunma yaptık. Doğru savunma gerçekten bizi şampiyon yapacak. Keyifli bir maç yaptık. Kazanmamız çok önemliydi. Anları da doğru şekilde oynamamız gerekiyor. Ligin en fazla gol atan takımıyız. En az gol yiyen takımıyız, Konyaspor'la birlikte." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 18:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 18:34