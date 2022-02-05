Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo-mavililer, İstanbul ekibini Edin Visca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Bruno Peres ve Eysseric ikinci sarı kartlarının ardından kırmızı kart ile oyundan atıldı. Lider Trabzonspor Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 18:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 18:05