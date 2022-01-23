Bursaspor, genç stoper oyuncusu Taha Altıkardeş'in transferi konusunda Trabzonspor ile anlaştı.
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Taha Altıkardeş çalımı! Anlaşma tamam
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan, Enis Destan ile de anlaşma sağlayan bordo-mavililer, bir transferde daha mutlu sona yakın. Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Taha Altıkardeş'in transferi için yeşil-beyazlılarla anlaşmaya vardı. (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 14:49
Trabzonspor, 18 yaşındaki stoper oyuncusu Taha Altıkardeş için Bursaspor'a teklif götürdü. İki takımın Altıkardeş'in transferi konusunda anlaştığı öğrenildi. Transferin detaylarının iki kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.
TAHA ALTIKARDEŞ KİMDİR?
22 Ağustos 2003'te Bursa'da dünyaya gelen Taha Altıkardeş, futbola Bursa Ufukspor'da başladı. 2 yıl burada forma giyen Taha, 2015 yılında Vakıfköy'e adım attı.