Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Taha Altıkardeş çalımı! Anlaşma tamam

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan, Enis Destan ile de anlaşma sağlayan bordo-mavililer, bir transferde daha mutlu sona yakın. Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Taha Altıkardeş'in transferi için yeşil-beyazlılarla anlaşmaya vardı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 14:49