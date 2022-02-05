Fırtına kritik virajda! İşte Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı 11'i...
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor'da mutlak hedef 3 puan. Bordo-mavililer 26. haftada Konyaspor ile oynayacağı mücadele öncesi hata yapmak istemiyor. İşte Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...(TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 06:40
SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR
Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta yedi galibiyet, dört beraberlikle 25 puan topladı. Fırtına'nın Kasımpaşa karşısında en büyük gücü her zamanki gibi taraftarları olacak. Ligde son oynanan Galatasaray derbisi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçında tribünlerin dolu olması çağrısını yapmıştı. Bordo-mavili futbolseverler de bu çağrıya karşılık vererek biletlerin büyük bir bölümünü tüketti. Hatta yönetimin gelen talepler nedeniyle misafir tribününü de açmıştı. Karadeniz devi, taraftarın itici gücünü de arkasına alarak mutlaka iç saha serisini sürdürmek istiyor.
İŞTE TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spahic, Brecka, Eren, Doğucan, Tarkan, Hajradinovic, Ouannes, Ahmet, Umut