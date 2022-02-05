Fırtına kritik virajda! İşte Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı 11'i...

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor'da mutlak hedef 3 puan. Bordo-mavililer 26. haftada Konyaspor ile oynayacağı mücadele öncesi hata yapmak istemiyor. İşte Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...(TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 06:40