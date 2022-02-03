Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun corone virüsü test sonucu pozitif çıktı

Trabzonspor, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 17:56 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022- 18:06