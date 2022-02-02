RAKİBE SAYGI DUYUN



Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı, bordo-mavili oyunculara yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sezonun bu bölümüne kadar işler genel olarak bizim istediğimiz gibi gitti. Ancak bu durum kimseyi rehavete sokmasın. Önümüzde kazanmamız gereken karşılaşmalar var. Bizler bu maçları kazandıkça ligin boyu kısalacak. Bu camia şampiyonluğu çok istiyor. Aklınızda sürekli sizi destekleyen, o şampiyonluğu isteyen taraftarlar olsun. Onlar bize inanıyorlar. Bize inananları mutlu etmek zorundayız. Kolay maç yok. Her rakibe saygı duyun."

