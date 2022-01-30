Trabzonspor haberleri: Marek Hamsik'in aklı kupada! Kariyerinde...

Trabzonspor'un maestrosu Marek Hamsik'in aklı şampiyonlukta. Kariyerinde daha önce Napoli formasıyla 3 defa şampiyonluğu kıl payı kaçıran Hamsik bu sezon Fırtına'da o kupayı en çok arzulayan isimlerin başında geliyor. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 06:40