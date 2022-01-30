Trabzonspor haberleri: Marek Hamsik'in aklı kupada! Kariyerinde...
Trabzonspor'un maestrosu Marek Hamsik'in aklı şampiyonlukta. Kariyerinde daha önce Napoli formasıyla 3 defa şampiyonluğu kıl payı kaçıran Hamsik bu sezon Fırtına'da o kupayı en çok arzulayan isimlerin başında geliyor. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un sezon başında Göteborg'dan renklerine bağladığı Marek Hamsik harika bir sezon geçiriyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre 34 yaşındaki futbolcu, neredeyse her maçta takımın en çok mesafe kat eden ismi. Çünkü büyük tecrübenin kariyerinde hiç şampiyonluk yok ve bu kupayı kaldırmadan da sahalardan kopmak istemiyor. İtalya'da Napoli formasıyla 3 defa şampiyonluğu kıl payı kaçıran Hamsik bu sezon Fırtına'da o kupayı en çok arzulayan isim. Napoli'de 2 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası kazandı. Şimdi bordomavililerin şampiyonluğu için savaşıyor. Hamsik, Galatasaray maçı sonrasında takım arkadaşlarına tek tek sarılıp "Hepinize teşekkür ediyorum. Bu anlamlı galibiyet sezon sonunda kaldırmak istediğimiz kupanın en önemli adımlarından birisi" demişti.