Trabzonspor transferde de lider! 8 futbolcu kadroya dahil edildi
Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına ara vermeden devam Trabzonspor, ligde olduğu gibi transferde de lider oldu. Bordo-mavililer bu süreçte tam 8 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Trabzonspor, kanatlara Evrard Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Edin Visca alındı. Sol bek Tymoteuzs Puchacz ile takviye edildi. Genç yetenekler Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen de transfer edildi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 06:40
EKSİĞİ KALMADI
Yaz aylarında elini çabuk tutan Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Gervinho'yu alan Trabzonspor ardından Andreas Cornelius, Manolas Siopis ve Stefano Denswil'i de kapmıştı. Ara transferde de hızlı davranan bordo-mavililer, 3 büyük kulübün sessiz kaldığı dönemde 8 futbolcuyu birden aldı. Kanatlara Evrard Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Edin Visca alındı. Sol bek Tymoteuzs Puchacz ile takviye edildi. Genç yetenekler Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen de transfer edildi.