Trabzonspor transferde de lider! 8 futbolcu kadroya dahil edildi

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına ara vermeden devam Trabzonspor, ligde olduğu gibi transferde de lider oldu. Bordo-mavililer bu süreçte tam 8 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Trabzonspor, kanatlara Evrard Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Edin Visca alındı. Sol bek Tymoteuzs Puchacz ile takviye edildi. Genç yetenekler Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen de transfer edildi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 06:40