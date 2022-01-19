Fotomaç'ın haberine göre; Visca Akyazı'da ilk maçta taraftarları coşturmak istiyor. 1.72 boyundaki yıldız, bu sezon Başakşehir formasıyla 4 gol, 9 asistlik performans göstermişti. Lig kariyerinde 363 maçta ise 99 gol atıp, 101 asist yapan Visca, 1 kez daha ağları havalandırırsa hem gol hem asistte 100 barajını aşacak ve F.Bahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın (169 gol, 133 asist) ardından bunu başaran ilk yabancı olarak tarihe geçecek.