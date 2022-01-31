Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonlulara müjde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Trabzonsporlular'a bir de müjde verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Trabzon'umuzun, Trabzonsporlu taraftarların tek yürek olduğu, zaferlerle dolu şanlı tarihinin yazıldığı, Avni Aker Stadı yerinde yaptığımız Millet Bahçesi'nin ikinci etabında tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 06:40