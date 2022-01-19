Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'la uzun süredir ilgilenen Süper Lig lideri Trabzonspor, bir kez daha kırmızı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
Abdullah Avcı onay verdi! Trabzonspor'dan Enis Destan atağı!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündemine Altınordu forması giyen Enis Destan'ı aldı. Bordo-mavililer Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Enis için Altınordu ile temaslara başladı. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 15:55
Trabzonspor'un ara transfer döneminde 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için İzmir temsilcisine teklif sunduğu, iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Altınordu'nun bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep ediyor.
Devre arasında ilk olarak Aytemiz Alanyaspor'un teklif sunduğu Enis'in Karadeniz temsilcisine gitmeye yakın olduğu belirtildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Enis Destan'ın önümüzdeki günlerde takımdan ayrılarak Karadeniz ekibinin yolunu tutabileceği ifade edildi.