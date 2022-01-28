Trabzonspor'da Aral Şimşir heyecanı!

Trabzonspor'da geleceğe yatırım sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer bir süredir görüşme gerçekleştirdiği Aral Şimşir transferi için geri sayıma geçti. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 06:40