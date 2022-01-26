Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi’nin, takıma ne zaman katılacağı bugün belli olacak. Afrika Kupası'nda ter döken yıldız oyuncunun gelişi, Fildişi Milli Takımı'nın Mısır'ı elemesi halinde daha da uzayacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Devre arasında Çin'in Wuhan takımından transfer edilen Kouassi, Afrika Kupası'na gitmişti.

Fildişi Milli Takımı, son 16 turu ilk maçında bugün Mısır ile karşılaşacak.

61 Saat'te yer alan habere göre, Fildişi'nin yoluna devam etmesi halinde 27 yaşındaki sol kanadın gelişi bir süre daha uzayacak.

Elenirse en geç hafta sonu Trabzon'da olacak.