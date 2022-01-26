Süper Lig'de Trabzonspor, şampiyonluğa koşarken bu başarının en büyük pay sahiplerinden biri olan Marek Hamsik, ülkesinde de dikkatleri üzerine çekti. Slovak basınında yer alan haberlerde, oyuncuya büyük bir sevgi beslendiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Galatasaray derbisi öncesinde Trabzonspor'u İstanbul Havalimanı'nda ve kamp yapacağı otel önünde yüzlerce taraftar coşkuyla karşılamıştı. Akşam'ın haberine göre, Gurbetçi Gençler taraftar grubunun takımın kamp yaptığı otel önünde hazırladıkları Marek Hamsik pankartı da dikkatlerden kaçmadı.

Slovakça "Postavime Ti Sochu (Senin heykelini dikeceğiz)" yazılı pankart açan taraftarlar, Trabzonspor'a coşkulu bir karşılama yaptı. Bu hareket, Slovakya'da da manşete çıktı.

YABANCI OYUNCU GİBİ DEĞİL

Marek Hamsik'in ülkesinde yapılan haberde, "Trabzon taraftarları için Hamsik yabancı bir futbolcu değil. Onu kendilerinden biri olarak görüyorlar. Rock yıldızı gibi ilgi görüyor. Yıllar sonra şampiyonluğa ilk kez bu kadar yakınlar ve bunda Hamsik'in payı çok büyük. İstatistiklere göre de ligin en iyi oyuncusu Hamsik. Kendisi için açılan pankart sonrası da taraftarlara teşekkür etti. Sezon sonu şampiyonluk gelirse, onun adı da stat önüne yazılacak." denildi.

ŞEHİRDE PEK GEZMİYOR

Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:

Hamsik, İtalya'nın Napoli takımında oynarken de onun heykelinin dikilmesi düşünülüyordu. O dönem heykeli dikilmese bile bu durum onun Napoli'nin simge oyuncularından biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Marek Hamsik, Trabzon'da fazla dolaşmıyor. Dışarıda görüldüğünde ise hemen etrafını sarıp fotoğraf çektirmek istiyorlar. Genelde Trabzon'da araba kullanırken yakalanıyor ve diğer sürücüler ona trafikte destek mesajları veriyor.

Bu sezon Trabzonspor'la 19 lig maçına çıkan Marek Hamsik, 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Mücadelesi ise her zaman alkış aldı.