Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın 6. dakikasında futbolcular topu dışarı atarak, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı andı. Ahmet Çalık’ın eski takım arkadaşı Sivassporlu Ahmet Oğuz ise gözyaşlarını tutamadı.

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Trabzonspor'un deplasmanda Sivasspor'a konuk olduğu karşılaşmada Ahmet Çalık unutulmadı. Karşılaşmanın 6.dakikasında topu dışarı atan futbolcular Ahmet Çalık'ı anarken, yine tribünlerden de 'Ahmet Çalık' sesleri yükseldi.

Ahmet Çalık'ın eski takım arkadaşı Sivassporlu Ahmet Oğuz ise bu anlarda gözyaşlarını tutamadı.