Trabzonspor'dan 3 isim için Bursaspor'a 29 milyon!

Trabzonspor'dan 3 isim için Bursaspor'a 29 milyon!

Trabzonspor'da devre arası çalışmaları kapsamında Bursaspor'dan Batuhan Köt, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile anlaşmaya varılmıştı. Bordo-mavililer bu 3 isim için yeşil-beyazlı kulübe 29 milyon TL ödeyecek. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40