Trabzonspor'dan 3 isim için Bursaspor'a 29 milyon!
Trabzonspor'da devre arası çalışmaları kapsamında Bursaspor'dan Batuhan Köt, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile anlaşmaya varılmıştı. Bordo-mavililer bu 3 isim için yeşil-beyazlı kulübe 29 milyon TL ödeyecek. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor,Timsah'tan transfer ettiği 18 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş, 20 yaşındaki forvet Batuhan Kör ve 19 yaşındaki orta saha Kerem Şen'in Trabzon'a gelişleri bir kez daha uzadı. İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle dün sabah erken saatlerde Trabzon'a gelmesi planlanan üç oyuncunun uçak seferlerinin iptal olmasından sonra gelişi bugüne kaldı. Kör ve Şen, sözleşme imzaladıktan sonra tekrar Bursa'ya dönecek ve takımın Antalya'daki kampına gidecek. Karadeniz devi, üç oyuncunun bonservis bedeli olarak Bursaspor kulübüne 9 milyon TL'si peşin, kalanı taksitlerle 29 milyon TL ödeyecek.