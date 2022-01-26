TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın takımı pes etmiyor! O istatistik dikkat çekti

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın takımı pes etmiyor! O istatistik dikkat çekti

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı takımın başında çıktığı 61 karşılaşmada 13 kez geriye düşse de bu mücadelelerden geri dönüş yaparak 17 puan çıkardı. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40