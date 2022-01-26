TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın takımı pes etmiyor! O istatistik dikkat çekti
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı takımın başında çıktığı 61 karşılaşmada 13 kez geriye düşse de bu mücadelelerden geri dönüş yaparak 17 puan çıkardı. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40
AVCI İLE GERİ DÖNÜYOR!
10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Bu dönem ise bordo-mavililer Galatasaray (2-2), Alanyaspor (1-1), Fenerbahçe (3-1), Çaykur Rizespor (2-1), Altay (2-1), Sivas (1-1), Giresun (1-1) ve Galatasaray (2-1) karşısında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Karadeniz devi söz konusu maçlarda altı galibiyet ve yedi beraberlik aldı.