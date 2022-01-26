TRABZONSPOR HABERLERİ - Derbi avcısı Bakasetas! Oynadığı maçlarda...

Trabzonspor'un maestrosu Bakasetas sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Yunan yıldız bordo-mavili forma ile bu sezon İstanbul’un üç büyük takımıylaoynadığı dört derbinin 3’ünde skor katkısı verdi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40