Trabzonspor Fatih Aksoy transferini Hüseyin Türkmen ile bitirmek istiyor

Süper Lig'de lider olan Trabzonspor'da gözler takıma yapılması planlanan transferlere çevrildi. Bordo-mavililer bu doğrultuda Alanyaspor'da forma giyen Fatih Aksoy için, Hüseyin Türkmen'i takas olarak teklif edeceği öğrenildi. İşte transferde yaşanan o detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40