TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon yerel basınında Galatasaray galibiyeti sonrası şampiyonluk sesleri!

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin bu muhteşem geri dönüşünün ardından Trabzon yerel basınında şampiyonluk için manşetler atıldı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 13:02