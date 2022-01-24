Lider Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından, Trabzon'da yayımlanan yerel gazetelerde şampiyonluk söylemleri daha da arttı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon yerel basınında Galatasaray galibiyeti sonrası şampiyonluk sesleri!
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin bu muhteşem geri dönüşünün ardından Trabzon yerel basınında şampiyonluk için manşetler atıldı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 13:02
Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirtti.
Karadeniz'den Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk geliyor", Karadeniz Gazetesi "Selam durun şampiyona", Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyon geri döndü", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Şampiyonluğa Koşmak Ne Saray", Taka Gazetesi de "Cim-Bom Boom" başlıklarını attı.