TRABZONSPOR HABERİ: Uğurcan Çakır Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistik
Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor'da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, performansıyla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. İşte o istatistik... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 10:14
Galatasaray maçında da yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin önemli başrollerinden birisi olan milli eldiven, Avrupa'nın 5 büyük liginde de gösterdiği başarılı performansla zirvede yer alıyor.
ZİRVEYE ADINI YAZDI
Uğurcan Çakır, Süper Lig ve 5 büyük ligdeki yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleciler arasında yüzde 82 ile zirvede yer aldı. Bordo mavili takımın kalecisi zirveyi Konyaspor 'un kalecisi Sehic ile paylaştı.
İşte Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde yüksek kurtarış yüzdesine sahip 10 kaleci:
Uğurcan Çakır - Trabzonspor: % 82
Ibrahim Sehic - Konyaspor: % 82
Jose Sa - Wolves: % 81
Mark Flekken - Freiburg: % 80
Yassine Bouonu - Sevilla: % 79
Unai Simon - Athletic Bilbao: % 78
Aaron Ramsdale - Arsenal: % 78
Pau Lopez - Marsilya: % 78
Samir Handanovic - Inter: % 78
Walter Benitez - Nice: % 78