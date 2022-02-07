BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO'DAN 700 BİN EURO'YA DÜŞÜRÜLDÜ

Almanya'da alt yaş milli takımlarında forma giyen, Leverkusen alt yapısında 58 maçta 56 gol atma başarısı gösteren Gedikli için Alman kulübü kapıyı 4 milyon Euro'dan açarken, ücret önce 2 milyon Euro seviyelerine düştü. 18 yaşındaki futbolcunun da takımından kolaylık istemesiyle birlikte oyuncunun da önünü açmak isteyen Leverkusen, Trabzonspor ile 700 bin Euro'ya anlaştı. Bordo mavili takım bu ücreti de 2 taksitle ödeyecek.