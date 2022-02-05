Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bordo-mavililer, taraftarı önünde rakibini mağlup ederek liderliğini perçinlemek istiyor. Son 5 maçını kazanarak büyük bir çıkış yakalayan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor - Kasımpaşa maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Trabzonspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, evinde son haftaların flaş ekibi Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

26. RANDEVU

İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, rakip fileleri 46 kez havalandırırken, kalesinde ise 34 gol gördü. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı bordo-mavili takım 1-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut





TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 13 maçın 8'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR EVİNDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor evinde 17 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.