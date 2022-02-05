Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, evinde son haftaların flaş ekibi Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
26. RANDEVU
İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, rakip fileleri 46 kez havalandırırken, kalesinde ise 34 gol gördü. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı bordo-mavili takım 1-0 kazanmıştı.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 13 maçın 8'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
TRABZONSPOR EVİNDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR
Trabzonspor evinde 17 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.