Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte fotomac.com.tr'nin derlediği o manşetler...
Avrupa basını böyle gördü! İşte Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti yankıları
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, 6 dakikada bulduğu 2 golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Avrupa basını da, bu geri dönüşe geniş yer ayırdı. İşte galibiyetin yankıları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 12:18
L'EQUIPE (FRANSA): Trabzonspor Galatasaray'ı batırdı!
Galatasaray krize giriyor. Trabzonspor, Galatasaray'ın çok ihtiyaç duyduğu 3 puanı aldı. Cimbom üst üste 4. yenilgisini tattı.
TUTTO MERCATO (İTALYA): Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor!
Türkiye'nin zirvesinde hiçbir şey değişmedi. Marek Hamsik'li Trabzonspor, giderek artan bir kriz yaşayan Galatasaray'a karşı büyük maçı kazandı.