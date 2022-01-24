Avrupa basını böyle gördü! İşte Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti yankıları

Avrupa basını böyle gördü! İşte Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti yankıları

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, 6 dakikada bulduğu 2 golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Avrupa basını da, bu geri dönüşe geniş yer ayırdı. İşte galibiyetin yankıları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 12:18