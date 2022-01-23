Süper Lig'in 23. haftasıı zorlu bir randevuya sahne olacak. Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak. 19.00’da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Tarihinin en kötü sonuçlarına imza atan ve küme düşme hattıyla arasında sadece 4 puan kalan sarı-kırmızılı takım yine kaybederse büyük bir kaosun içine düşecek. Fırtına'nın hedefi ise şampiyonluk yarışında yerini sağlamlaştırmak. İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray, haftanın maçında lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan toplayabildi. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Cimbom, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi. Düşme hattında 17. sırada yer alan Antalyaspor'la arasında sadece 4 puan fark var.

MUHTEMEL 11'LER



GALATASASARAY - Fatih, Boey, Nelsson, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil

TRABZONSPOR - Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Berat, Bakasetas, Vsica, Nwakaeme, Cornelius



YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Fatih Terim'le yollarını ayıran ve Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray'da değişen bir şey olmazken ligde yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Cimbom, kalesinde 17 gole engel olamadı. Bugün bu kötü sonuçlara nokta koymak ve çıkışa geçmek isteyen Galatasaray'da galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor. Aksi takdirde Aslan düşme hattına bir adım daha yaklaşacak ve yönetim ile teknik heyete olan tepkiler daha da büyüyecek.



Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de galibiyet almakta güçlük çekiyor. Trabzonspor derbisi öncesinde 22 maça çıkan Aslan, sadece 7 kez galip gelebildi. 22 maçta 6 beraberlik alan Cimbom, 9 kez de mağlup oldu. Trabzonspor ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

6 FUTBOLCU YOK

Galatasaray, Trabzonspor karşısına da tam kadro çıkamayacak. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Mostafa Mohamed ile kupadan elenen Sofiane Feghouli bugün forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezası bir maç indirilen Taylan Antalyalı ile sarı kart cezasını tamamlayan Berkan Kutlu, görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Cimbom'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, bugünkü mücadelede kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.