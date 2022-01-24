Hem Kaan hem de Koray için temaslar tam olarak kesilmiş değil. Yurt içindeki öncelikli aday ise Adana Demirsporlu Samet Akaydın. Fanatik'te yer alan habere göre, Trabzon doğumlu olan Samet, Bordo-Mavili formayı giymek için adeta can atıyor. 27 yaşındaki oyuncu, kulübünden kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.