Trabzonspor 'da stoper konusu, lige verilecek arada çözüme kavuşacak. Edgar'ın sezonu kapatmasının ardından ilk olarak Kaan Ayhan için temaslarda bulunan, sonrasında Koray Günter'i gündemine alan Bordo-Mavililer, her iki futbolcuda da yüksek maliyet engeline takıldı.
Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın hayali Trabzonspor!
Süper Lig'de zirvede bulunan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Yerli stoper transferi için Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın'ı listesine alan bordo mavililer, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Samet, Fırtına'ya transfer olmak için kulübünden kolaylık istedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 12:49
Hem Kaan hem de Koray için temaslar tam olarak kesilmiş değil. Yurt içindeki öncelikli aday ise Adana Demirsporlu Samet Akaydın. Fanatik'te yer alan habere göre, Trabzon doğumlu olan Samet, Bordo-Mavili formayı giymek için adeta can atıyor. 27 yaşındaki oyuncu, kulübünden kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.
SAMET AKAYDIN KİMDİR?
27 yaşındaki futbolcu altyapısını Trabzon'da aldı. İdmanocağı, Trabzonspor U17'de oynadıktan sonra Boluspor, Arsinspor, Sancaktepe Bld, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü formaları giydi. Ardından Adana Demirspor'a geçti.