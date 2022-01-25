Trabzonspor'da transfer kararı! Yunus Mallı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adayı Trabzonspor'da, kadro içi planlamalarda da devam ediyor. Bordo-mavililerde, takımdaki geleceği merak konusu olan Yunus Mallı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 10:14