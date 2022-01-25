Trabzonspor'un tartışılan isimlerinden biri olan Yunus Mallı son 2 maçtaki istekli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Tecrübeli futbolcu için karar verildi.
Trabzonspor'da transfer kararı! Yunus Mallı...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adayı Trabzonspor'da, kadro içi planlamalarda da devam ediyor. Bordo-mavililerde, takımdaki geleceği merak konusu olan Yunus Mallı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 10:14
TEKNİK HEYETİN GÖZÜNE GİRDİ!
Haber61'e göre; Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ancak verilen şansları değerlendirmeyince yedek kulübesine hapsolan Yunus Mallı son iki maçta oyuna girdikten sonra gösterdiği performasla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.
Gurbetçi yıldız, bir sürpriz yaşanmazsa sezon bitine kadar kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Yunus'un da ayrılmak istemediği ve şampiyonluk yolunda takıma destek vermek istediği öğrenildi.