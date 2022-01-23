Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşıya karşıya gelecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, Hamsik, Sivasspor maçına ağrıyla çıktı. Giresunspor maçında denedik, bu fırsata bıraktık. Son ana kadar denedik, başlamanın biraz daha risk olacağını, gidişata göre kullanacak mıyız kullanmayacak mıyız buna ilerleyen dakikalar cevap verecek." dedi.

Süper Lig 'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşıya karşıya gelecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.Hamsik, Sivasspor maçına ağrıyla çıktı. Giresunspor maçında denedik, bu fırsata bıraktık. Son ana kadar denedik, başlamanın biraz daha risk olacağını, gidişata göre kullanacak mıyız kullanmayacak mıyız buna ilerleyen dakikalar cevap verecek.

Çok ciddi bir takımla oynayacağız. Son iki maça göre hazırlandık. Ülkenin en saygın, büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. Son derece sağlıklı şekilde maça hazırlandık. Galatasaray'da teknik direktör değişti. İki maçtır oyunlarında bir değişim var. İki maça göre çalıştık

Futbol keyfinin olduğu, insanların 'iyi ki Trabzonspor var, iyi ki bu maçı seyrettik' dediği bir müsabaka olsun.