Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, Şampiyon olmadık, hiçbir şey kazanmadık. Üstüne basa basa söylüyorum. Mutlu sona ulaşabilecek, çok büyük bir adım attık bugün içeride. Zafere giden yol gül bahçesi değil, dikenler var. 2 beraberlik, arkasından bu galibiyet çok değerli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.



İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:



Oyunu ikinci yarı itibarıyla domine eden bir takım kimliğine döndük. Baka'yla golü bulduk. Geçen hafta 2 penaltı kaçırmış bir oyuncuya herkesin sahip çıkması, bizim nasıl bir aile olduğumuzu gösterdi.



8+3'ün olması nedeniyle bir matematik gibi hareket edebiliyoruz.



Avrupa Ligi'ni lider bitirmiş, yüksek şiddette koşu ve baskı yapabilen bir takım Galatasaray. Bugün de oyuna böyle başlayacaklarını biliyorduk. Bu baskıyı kıramadığımız anlar oldu.



15 aydır Trabzonspor teknik direktörüyüm. Burada geçen sene aldığımız beraberliğin haricinde bütün İstanbul takımlarına karşı, bugün de dahil kazandık.



Şampiyon olmadık, hiçbir şey kazanmadık. Üstüne basa basa söylüyorum. Mutlu sona ulaşabilecek, çok büyük bir adım attık bugün içeride. Zafere giden yol gül bahçesi değil, dikenler var. 2 beraberlik, arkasından bu galibiyet çok değerli oldu.