ÖMÜR MÜ BAKASETAS MI?

Öyle ki sezon başından beri sol tarafı çok etkili kullanan Trabzonspor, artık sağ kanattan da rakiplerini fazlasıyla zorlayacak, kusursuz bir hücum gücüne ulaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ise hücum hattına yeni bir formül arıyor. Öyle ki Visca'nın 11'e girmesiyle Bakasetas-Abdülkadir Ömür ikilisinden biri yedeğe çekilecek. Hamsik ile Dorukhan'ın orta sahadaki yeri garanti gözükürken, Avcı merkezde Ömür ya da Bakasetas'tan birini tercih etmek zorunda. Hafta sonuna kadarki idman performansları, 11 konusunda belirleyici olacak. Ancak kim oynarsa oynasın, rüya takımın performansı taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor.