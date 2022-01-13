Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni yılın ilk deplasmanına çıkacak. 49 puanla lider olan bordo- mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor'a 10, ezeli rakipleri F.Bahçe'ye 17, Beşiktaş'a 20 ve G.Saray'a ise 22 puan fark atmış durumda. Bu maç ilklere de sahne olacak. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına'nın bomba transferi Visca, Sivas'ta ilk kez bordo-mavili formayı giyecek, Trabzonsporluların büyük hayali gerçekleşecek. Sol tarafta Nwakaeme, sağda Visca görev yapacak. Süper Lig'in en iyi kenar oyuncuları olarak gösterilen Nwakaeme ile Visca'nın birlikte gösterecekleri performans, şimdiden büyük heyecan vadediyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına maksimuma ulaştı! Hücum hattı...
Spor Toto Süper Lig'de 20 hafta geride kalırken Trabzonspor en yakın rakibine 10 puan fark attı. Bordo-mavililer devre arası transfer döneminde ise kanat bölgesini Edin Visca ile güçlendirirken, ileri hücum hattı şimdiden heyecan yarattı. Ligin en formda isimlerinden Nwakaeme ve Cornelius'un yanına Visca'nın da Sivasspor maçında forma alması bekleniyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
ÖMÜR MÜ BAKASETAS MI?
Öyle ki sezon başından beri sol tarafı çok etkili kullanan Trabzonspor, artık sağ kanattan da rakiplerini fazlasıyla zorlayacak, kusursuz bir hücum gücüne ulaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ise hücum hattına yeni bir formül arıyor. Öyle ki Visca'nın 11'e girmesiyle Bakasetas-Abdülkadir Ömür ikilisinden biri yedeğe çekilecek. Hamsik ile Dorukhan'ın orta sahadaki yeri garanti gözükürken, Avcı merkezde Ömür ya da Bakasetas'tan birini tercih etmek zorunda. Hafta sonuna kadarki idman performansları, 11 konusunda belirleyici olacak. Ancak kim oynarsa oynasın, rüya takımın performansı taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor.
VISCA: 4 GOL, 9 ASIST
Türkiye'de 10. sezonunu geçiren Edin Visca, Süper Lig'in en istikrarlı hücum oyuncusu. 310 maçta toplam 84 gol atıp, 87 asist yapan Bosnalı sağ kanat, ilk yarıda Başakşehir formasını 18 karşılaşmada terletti, 13 kez skora etki etti. (4 gol, 9 asist)