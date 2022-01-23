Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Uğurcan Çakır konuştu. Çakır, "Çok çalışıyorum. Bugün birkaç kurtarış yaptım ama önemli olan takımın galip gelmesi. İlk 45 dakika bizim için bir kayıp, iyi oynamadık. Galatasaray, durumu ne olursa olsun çok büyük bir camia ve içeride oynuyorlar. Seyirci baskısı, 45 dakika bizi zorladı." dedi.

Çok çalışıyorum. Bugün birkaç kurtarış yaptım ama önemli olan takımın galip gelmesi. İlk 45 dakika bizim için bir kayıp, iyi oynamadık. Galatasaray, durumu ne olursa olsun çok büyük bir camia ve içeride oynuyorlar. Seyirci baskısı, 45 dakika bizi zorladı.

Bize çok iyi hazırlanmışlar belli. Galatasaray, çok büyük bir camia ve onlara saygı duyuyorduk. Ama bugün geriden gelip kazanmak bizi daha ateşledi ve daha takım yaptı. Çok mutluyuz. Burada kazanmak çok önemliydi.

İlk yarıda ters ayakta kaldığım pozisyon, zor bir toptu. Topu çok iyi yakaladım. Güzel bir kurtarış oldu.

Doğduğumdan beri Trabzonsporluyum. Bu forma için çok çabaladım. Bir şehrin büyük sorumluluğu var üstümüzde. Emin adımlarla ilerliyoruz. Herkes çok çalışıyor.

Takım arkadaşlarıma liderlik yapmalıyım. Şehre karşı sorumluluğumuz var. Herkes çok çalışıyor. Hocalarımız çok çalışıyor. Biz çok güzel bir aileyiz. Puan farkından da bu görülüyor. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk yaşarız.