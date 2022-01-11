TRABZONSPOR HABERLERİ: Sol bek Tymoteuzs Puchacz'a emanet! Formayı giydi pozunu verdi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Resmen transfer dönemi başlamadan Kouassi ve Edin Visca'yla anlaşan bordo-mavililer, sol bek bölgesini de Tymoteuzs Puchacz'la güçlendirdi. Fırtına, ligin ilk devresinde bu bölgede 5 farklı ismi oynatmıştı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'da Edin Visca sonrası gözler sol bek transferine çevrilmişti. Sezonun ilk yarısında bu bölgede Anders Trondsen, Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil ve İsmail Köybaşı forma giymişti. Abdullah Avcı bu mecburi ama sürekli olan değişimden memnun değildi ve bu bölgeye takviye yapılması gerektiğini yönetime iletmişti. Scout ekibinin raporladığı, Abdullah Avcı'nın onayladığı Tymoteuzs Puchacz isminde karar kılan bordo-mavililer, Union Berlin ile kıran kırana pazarlıkların ardından oyuncuyu renklerine bağladı.

ÜÇÜNCÜ TRANSFER OLDU

Fırtına devre arasında kadrosunu iki kanat oyuncusu Evrard Kouassi ve Edin Visca ile takviye etmişti. Tymoteuzs Puchacz, bordo- mavili ekibin 3. hamlesi oldu. Bir de stoper transferi yapılacak. Böylece Abdullah Avcı hayalindeki kusursuz kadroya sahip olacak. 22 yaşındaki Polonyalı sol bek kariyerinde 194 mücadeleye çıktı. 18 gol attı, 16 asist yaptı. 34 gole direkt etki yaptı. Abdullah Avcı'nın Puchacz'ı tercih etmesinde en önemli etkenlerden biri de güçlü bir oyuncu olması. Kolay sakatlanmıyor. Taktik disipline uyumlu olması da Abdullah Avcı'yı bir hayli memnun ediyor.

Puchacz'un maliyeti belli oldu. Yapılan açıklamada, Trabzonspor, Polonyalı futbolcu için Union Berlin'e 200 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Futbolcuya yarım sezon için 400 bin euro verilecek. Menajeri 40 bin euro alacak.

"YAZA GÖRÜŞÜRÜZ"

Fırtına'nın renklerine bağladığı Tymoteuzs Puchacz için Union Berlin kısa bir veda mesajı yayınladı. Alman temsilcisi, bordo-mavili kulübe kiralanan 22 yaşındaki genç sol bek için "Trabzonspor'da sana iyi şanslar. Yaza görüşürüz" denildi.

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