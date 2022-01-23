Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Bakasetas: Hayatımın golüydü

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı Bakasetas ve Visca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Bakasetas açıklamalarda bulundu. Yunan futbolcu, "Hayat bazen böyledir. İşler her zaman olumlu gitmez. Zor günlerde direnç göstermelisiniz. Bu gol tüm takım içindi. Hayatımın en önemli golüydü. Bana hep destek veren insanlara armağan ediyorum bu golü." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 21:27