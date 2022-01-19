Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de kariyerini sürdüren Yusuf Yazıcı, 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte CSKA Moskova'ya kiralanıyor. Rus temsilcisi milli oyuncunun bonservisini alırsa, Trabzonspor'un kasasına 2.4 milyon Euro daha girecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya transferinde son aşamaya gelindi. Fotomaç'ın haberine göre; Rus ekibi, Yusuf'u 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralıyor. 24 yaşındaki yıldızın menajeri, "Görüşmeler sorunsuz ilerliyor" dedi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde ücretin yüzde 20'sini (2.4 milyon euro) Trabzon alacak.