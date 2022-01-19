Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu.
Alper Ulusoy'un yöneteceği Trabzonspor - Giresunspor maçında Erkan Engin VAR hakemi olarak görev yapacak. Ceyhun Sesigüzel ve Murat Erdoğan AVAR olacak.
Trabzonspor-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor - Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu. Alper Ulusoy'un düdük çalaçağı karşılaşmada VAR hakemi Erkan Engin oldu.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 12:00
Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu.