Trabzonspor-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trabzonspor-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor - Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu. Alper Ulusoy'un düdük çalaçağı karşılaşmada VAR hakemi Erkan Engin oldu.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 12:00