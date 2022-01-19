Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde maçın son bölümleri adeta nefesleri kesti. Zorlu mücadelenin son dakikalarında bordo-mavililer penaltı kazandı. Penaltıda topun başuna geçen Yunan oyuncu Bakasetas Okan'a takıldı. Hakem Alper Ulusoy penaltıyı ekrar ettirirken bir kez daha penaltı vuruşunda Bakasetas'a Okan Kocuk geçit vermedi. İşte Trabzon'da yaşananlar...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın son dakikaları ise büyük bir heyecana sahne oldu.

Cornelius'un çevirmek istediği topa Alexis eliyle dokundu. Önce devam kararı veren Alper Ulusoy VAR'a gitti ve penaltı kararını verdi.

Penaltıda topun başuna geçen Bakasetas Okan'a takıldı. Alper Ulusoy yine VAR'a gitti ve Okan Kocuk'un çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı ekrar ettirdi.

Topun başına yine Yunan yıldız geçti fakat yine Okan Kocuk'u avlayamadı.

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NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır