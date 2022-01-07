07 Ocak 2022, Cuma
BİZE ULAŞIN
Kouassi ve Edin Visca transferlerini tamamlayan bordo - mavililer, sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz için oyuncu ve kulübü Union Berlin ile anlaşmaya vardı.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Tymoteusz Puchacz'ın pazar günü saat 20.00'de Trabzon'da olması bekleniyor.
Bu sezon Union Berlin ile 7 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 2 asist yaptı.
Trabzonspor'un yeni sol beki Puchacz'ın geliş saati belli oldu!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer Edin Visca'nın ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile anlaşmaya varmıştı. 22 yaşındaki Polonyalı sol bekin pazar günü saat 20.00'de Trabzon'da olması bekleniyor.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kouassi ve Edin Visca transferlerini tamamlayan bordo - mavililer, sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz için oyuncu ve kulübü Union Berlin ile anlaşmaya vardı.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Tymoteusz Puchacz'ın pazar günü saat 20.00'de Trabzon'da olması bekleniyor.
Bu sezon Union Berlin ile 7 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 2 asist yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı