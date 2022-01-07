07 Ocak 2022, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni sol beki Puchacz'ın geliş saati belli oldu!

Fırtına’da Puchacz’ın geliş saati belli oldu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Süper Lig'in lideri Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer Edin Visca'nın ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile anlaşmaya varmıştı. 22 yaşındaki Polonyalı sol bekin pazar günü saat 20.00'de Trabzon'da olması bekleniyor.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kouassi ve Edin Visca transferlerini tamamlayan bordo - mavililer, sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz için oyuncu ve kulübü Union Berlin ile anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Tymoteusz Puchacz'ın pazar günü saat 20.00'de Trabzon'da olması bekleniyor.

Bu sezon Union Berlin ile 7 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 2 asist yaptı.
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